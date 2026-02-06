Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pegawai Pajak Mulyono dan Bea Cukai Jadi Tersangka, Purbaya: Bagus Enggak Rompinya?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |13:42 WIB
Pegawai Pajak Mulyono dan Bea Cukai Jadi Tersangka, Purbaya: Bagus Enggak Rompinya?
Pegawai Pajak Mulyono dan Bea Cukai Jadi Tersangka, Purbaya: Bagus Enggak Rompinya? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan sikap tegas dalam upaya pembersihan internal di lingkungan Kementerian Keuangan.

Menanggapi sejumlah oknum pegawai Bea Cukai dan Pajak yang jadi tersangka dan terlihat mengenakan "rompi oranye" KPK, Purbaya menyebut hal tersebut sebagai bentuk peringatan keras bagi seluruh jajarannya.

Shock Therapy Pegawai Pajak dan Bea Cukai

Purbaya menegaskan bahwa tindakan hukum tersebut harus menjadi momentum bagi para pegawai untuk kembali fokus pada integritas dalam menjalankan tugas negara.

"Bagus enggak rompinya? Hahaha. Enggak, itu shock therapy untuk pegawai pajak dan bea cukai, untuk lebih fokus lagi ke depan menjalankan tugasnya. Saya pikir enggak apa-apa itu, tempatnya juga sama, ada hal yang sama," ujar Purbaya usai Sidang Terbuka Satgas Debottlenecking, Jumat (6/2/2026).

Rombak Pejabat Ditjen Pajak

Langkah Purbaya tidak berhenti pada pembiaran proses hukum. Ia memastikan proses reorganisasi dan rekonsolidasi terus berjalan masif.

Setelah sebelumnya melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Purbaya mengonfirmasi bahwa sore ini giliran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan menghadapi perombakan.

"Bea Cukai kan kemarin sudah saya ganti berapa puluh orang pegawai. Jadi, sore ini berapa puluh pegawai pajak pun saya akan putar," tegas Purbaya.

Langkah ini diambil guna memutus mata rantai praktik yang tidak sehat sekaligus memastikan struktur organisasi kembali solid dan bersih.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199894/wamenkeu_juda-k0KH_large.jpg
Resmi Jadi Wamenkeu, Juda Agung Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter untuk Target Pertumbuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199886/menkeu_purbaya-i3zV_large.jpg
Bantah Calon Ketua OJK dari DPR, Purbaya: Infonya Salah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199881/menkeu_purbaya-Meut_large.jpeg
Bongkar Skandal Pajak Baja Rp500 Miliar, Purbaya: Pejabat Kita Tak Bisa Disogok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199878/menkeu_purbaya-DYOR_large.jpg
Purbaya Bantah Tukar Posisi Juda Agung dan Thomas Djiwandono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199862/menkeu_purbaya-958v_large.jpg
Purbaya Ungkap Pertumbuhan Ekonomi Memang Lebih Rendah dari Perkiraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199713/purbaya-V6Cz_large.jpg
OTT KPK Bea Cukai dan Pajak, Purbaya Siap Pecat Pegawai
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement