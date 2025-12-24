Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 13 Provinsi Sudah Tetapkan UMP 2026, Ada yang Naik 9 Persen

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |13:23 WIB
Daftar 13 Provinsi Sudah Tetapkan UMP 2026, Ada yang Naik 9 Persen
Daftar 13 Provinsi Sudah Tetapkan UMP 2026, Ada yang Naik 9 Persen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 paling lambat hari ini, Rabu 24 Desember 2025. Sudah ada beberapa provinsi yang menetapkan UMP 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memerintahkan gubernur dan kepala daerah terkait untuk menetapkan upah minimum di daerahnya masing-masing paling lambat pada 24 Desember 2025.

“Dewan Pengupahan Daerah akan mengusulkan kepada pimpinan daerah masing-masing untuk kemudian ditetapkan oleh gubernur. Batas waktunya tanggal 24 Desember 2025,” ujar Yassierli ketika ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu.

Yassierli optimistis kepala daerah mampu menetapkan upah dalam kurun waktu sepekan, terlebih dengan formula yang sama dengan aturan sebelumnya.

Formula penentuan upah yang dimaksud adalah inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5–0,9 poin. Rentang Alfa tersebut meningkat dari yang sebelumnya 0,1–0,3 poin.

Berikut ini Okezone rangkum daftar provinsi yang sudah tetapkan UMP 2026, Jakarta, Rabu (24/12/2025):

1. Sumatera Utara

UMP Sumut pada 2026 menjadi Rp3.228.971 yang mengalami kenaikan sekitar 7,9 persen dari tahun sebelumnya. Dengan kenaikan tersebut jumlah UMP Sumut bertambah Rp236.412 per bulan dari tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp2.992.559.

2. Sumatera Selatan

UMP Sumatera Selatan 2026 naik 7,10 persen atau bertambah Rp261.392 menjadi Rp3.942.963 dibandingkan UMP tahun 2025 Rp3.681.571.

3. Sumatera Barat

UMP Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2026 sebesar Rp 3.182.955. Jumlah ini naik 6,3 persen atau Rp 188.761 dibandingkan UMP tahun sebelumnya Rp 2.994.193.

4. Riau

Riau menetapkan UMP tahun 2026 sebesar Rp3.780.495,85 atau mengalami kenaikan 7,74 persen atau sebesar Rp271.719,63 dibanding tahun sebelumnya berdasarkan hasil sidang dewan pengupahan daerah setempat.

5. Bali 

UMP Bali pada tahun 2026 naik 7,04% menjadi Rp3.207.459. Penetapan itu berdasarkan hasil Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali yang kemudian diajukan kepada Gubernur Bali Wayan Koster.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191547/ump_2026-2BKc_large.jpg
Adu Kisaran UMK 2026 Jakarta dengan Bogor, Bak Bumi dan Langit 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190804/rupiah-k5ji_large.jpg
5 Fakta Kenaikan UMP 2026, Buruh vs Pengusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190866/ump_2026-VeER_large.png
5 Fakta UMP 2026 Pakai Hitungan Terbaru, Segini Kenaikan Gajinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190939/ump_2026-AE7y_large.jpeg
Berikut Simulasi Penghitungan Upah Minimum 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190851/rupiah-BDrn_large.jpg
Daftar 10 Daerah dengan Kenaikan UMP 2026 Tertinggi jika Pakai Aturan Upah Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190810/ump-ljxQ_large.png
Simulasi Penghitungan Upah Minimum 2026, Cek di Sini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement