Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Buruh Tuntut Revisi UMP 2026, Pengusaha Singgung Daya Saing dan Lapangan Kerja

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |17:00 WIB
Buruh Tuntut Revisi UMP 2026, Pengusaha Singgung Daya Saing dan Lapangan Kerja
Buruh Tuntut Revisi UMP 2026, Pengusaha Singgung Daya Saing dan Lapangan Kerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie buka suara soal gelombang protes dari kalangan buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026.

Menurutnya, isu upah minimum merupakan persoalan kompleks yang bersentuhan langsung dengan daya tarik investasi Indonesia di kancah global.

Anindya mengakui bahwa persoalan besaran upah selalu memicu perdebatan antara pihak pengusaha dan pekerja.

"Kalau dari dunia usaha (masalah upah minimum) memang pasti selalu ada pro-kontra," kata Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

"Tapi secara umum, yang paling penting adalah bagaimana daya saing Indonesia dibanding negara tetangga, baik bagi diri sendiri dan bagi foreign direct investment,” katanya.

Meskipun memahami aspirasi buruh akan kesejahteraan, Anindya mengingatkan bahwa dunia usaha memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keberlanjutan operasional dan iklim investasi. Upah minimum hanyalah salah satu komponen dari keseluruhan beban biaya yang harus dikelola perusahaan.

"Tentunya UMP sangat penting, tapi juga sama pentingnya logistik, energi, dan lain-lain," kata Anindya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193531/demo_buruh_ump_2026-Kyev_large.jpg
4 Fakta UMP 2026 Masih Ditolak Buruh, Segini Besaran Kenaikan yang Diminta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193513/ump_2026-y6Kz_large.jpg
Ini Daftar Kenaikan Upah Minimum 2026 Tertinggi dan Terendah Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192333/ump_2026-n7kR_large.jpeg
3 Fakta Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192328/ump_2026-2xNp_large.jpg
Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Lebih Rendah dari Bekasi hingga Demo, Singgung Biaya Hidup Rp15 Juta, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192108/rupiah-MPy4_large.jpeg
7 Fakta Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Lebih Rendah dari Bekasi hingga Demo, Singgung Biaya Hidup Rp15 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192088/ump-KhFL_large.jpg
Buruh Protes UMP 2026, Menko Airlangga: Pertimbangkan Kondisi Ekonomi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement