HOME FINANCE HOT ISSUE

Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Lebih Rendah dari Bekasi hingga Demo, Singgung Biaya Hidup Rp15 Juta, Ini Faktanya

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |07:19 WIB
UMP 2026 (Foto: Okezone)
UMP 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak soal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 dan akan melakukan demo. Di mana, UMP Jakarta 2026 Rp5.729.876. UMP ini naik 6,17 persen atau sebesar Rp333.115 jika dibandingkan UMP 2025 sebesar Rp5.396.761.

Penolakan UMP Jakarta 2026 juga karena lebih rendah jika dibandingkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Bekasi 2026 yang mencapai Rp5.999.443 atau nyaris Rp6 juta.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta buruh tolak UMP Jakarta 2026 hingga mau demo, Jakarta.

1. Buruh Gugat Penetapan UMP Jakarta 2026

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan keputusan Gubernur DKI Jakarta terkait UMP 2026 merupakan keputusan administrasi negara yang dapat digugat secara hukum.

"Secara hukum, langkah selanjutnya adalah menggugat ke KPTUN, karena ini adalah keputusan administrasi negara," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/12/2025).

2. Buruh Gelar Aksi Demonstrasi 

Selain jalur hukum, KSPI dan aliansi serikat buruh se-DKI Jakarta juga menyiapkan aksi demonstrasi sebagai bentuk tekanan politik. Said Iqbal menyebutkan, aksi buruh akan digelar di dua titik utama, yakni Istana Presiden di Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta.

 

Halaman:
1 2
