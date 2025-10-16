Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Paket Stimulus Ekonomi Baru Bakal Diumumkan Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |09:22 WIB
Paket Stimulus Ekonomi Baru Bakal Diumumkan Hari Ini
Paket Stimulus Ekonomi Baru Bakal Diumumkan Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan mengumumkan paket stimulus ekonomi terbaru pada hari ini, Kamis (16/10/2025). 

“Rencananya begitu,” ujar Airlangga singkat ketika ditanya mengenai rencana pengumuman stimulus ekonomi pada hari ini di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

Diketahui, paket stimulus ini akan menjadi stimulus keempat yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo sejak mulai menjabat pada Oktober 2024.

Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut mampu memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen pada 2029, naik dari kisaran 5 persen saat ini.

Selama ini, struktur ekonomi Indonesia masih ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga, disusul oleh investasi. Oleh karena itu, pemerintah berharap tambahan stimulus dapat menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Tiga paket stimulus sebelumnya memiliki total nilai Rp79,2 triliun, dengan rincian yakni paket pertama diumumkan pada Desember 2024 senilai Rp38,6 triliun. Paket kedua diluncurkan pada Juni 2025 dengan nilai Rp24,44 triliun. Paket ketiga dirilis pada September 2025 sebesar Rp16,23 triliun.

(Dani Jumadil Akhir)


