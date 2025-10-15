Ponpes Al Khoziny Pakai APBN? Purbaya: Ada yang Kirim Pesan ke Saya, Jangan

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui menerima pesan instan WhatsApp terkait usulan renovasi pondok pesantren (ponpes) di Sidoarjo yang ambruk beberapa waktu lalu.

Dia enggan menyebut sosoknya. Namun, pesan tersebut muncul saat Purbaya sedang mengecek usulan tersebut.

“Waktu itu saya udah ngomong begitu, saya akan lihat. Udah ada tuh yang WA saya, jangan katanya. Nanti yang lain iri,” kata Purbaya saat ditemui awak media di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Sampai saat ini Purbaya belum memutuskan langkah apa yang diambil untuk membangun kembali robohnya bangunan yang menewaskan lebih dari 60 orang santri.

“Saya gak tau mana yang terbaik,” ujarnya.

Dia juga belum dapat memastikan tindak lanjut dari usulan tersebut karena masih menunggu proposal resmi.

“Saya belum lihat proposalnya. Tapi nanti begitu lihat proposal, saya akan putuskan,” ucapnya.