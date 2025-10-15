Purbaya Tunggu Proposal Resmi Renovasi Pesantren Ambruk Pakai Dana APBN

JAKARTA - Kementerian Keuangan belum menerima proposal resmi terkait usulan penggunaan dana APBN untuk merenovasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo yang ambruk beberapa waktu lalu.

“Saya nggak tahu, saya belum lihat proposalnya,” ujar Menteri Keuangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dia menegaskan, pihaknya baru akan melakukan kajian setelah menerima dokumen resmi dari kementerian pengusul.

“Tapi nanti begitu lihat proposal, saya akan bisa putuskan,” jelasnya.

Purbaya juga mengaku dirinya mendapatkan pesan instan dari seseorang terkait hal tersebut. Purbaya bercerita pemberi pesan itu ingin agar dirinya menolak pemakaian APBN.

“Waktu itu saya udah ngomong begitu, saya akan lihat. Udah ada tuh yang WA saya, jangan katanya. Nanti yang lain iri,” tuturnya.