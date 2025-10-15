Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Tunggu Proposal Resmi Renovasi Pesantren Ambruk Pakai Dana APBN

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |20:06 WIB
Purbaya Tunggu Proposal Resmi Renovasi Pesantren Ambruk Pakai Dana APBN
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan belum menerima proposal resmi terkait usulan penggunaan dana APBN untuk merenovasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo  yang ambruk beberapa waktu lalu.

“Saya nggak tahu, saya belum lihat proposalnya,” ujar Menteri Keuangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Dia menegaskan, pihaknya baru akan melakukan kajian setelah menerima dokumen resmi dari kementerian pengusul. 

“Tapi nanti begitu lihat proposal, saya akan bisa putuskan,” jelasnya.

Purbaya juga mengaku dirinya mendapatkan pesan instan dari seseorang terkait hal tersebut. Purbaya bercerita pemberi pesan itu ingin agar dirinya menolak pemakaian APBN.

“Waktu itu saya udah ngomong begitu, saya akan lihat. Udah ada tuh yang WA saya, jangan katanya. Nanti yang lain iri,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177250/menkeu_purbaya-DZg7_large.jpg
Menteri UMKM Ngeluh soal Oknum Bea Cukai, Purbaya: Kalau Ada Kasusnya, Laporkan ke Saya Langsung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177231/luhut_soal_family_office_tak_pakai_apbn-DEIe_large.jpg
Purbaya Ogah Family Office Pakai Dana APBN, Luhut: Tak Ada yang Mau Dibiayai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177176/menkeu_purbaya-x1iC_large.jpg
Bukan Bahas Stimulus, Purbaya Dipanggil Prabowo soal Pupuk hingga Optimalisasi DHE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176996/menkeu_purbaya-5aG2_large.jpg
Ponpes Al Khoziny Pakai APBN? Purbaya: Ada yang Kirim Pesan ke Saya, Jangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176963/menkeu_purbaya-9irD_large.jpg
Ketemu Petugas Pajak dan Bea Cukai Nakal? Aduin ke Lapor Pak Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176952/purbaya-Ng08_large.jpg
Purbaya Tegaskan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar Danantara, Bukan APBN!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement