Awasi Pegawai Bea Cukai, Purbaya Bakal Sering Sidak ke Pelabuhan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana intervensi langsung untuk memastikan perbaikan tata kelola di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berjalan optimal.

Purbaya bahkan berjanji akan lebih sering mengunjungi pelabuhan secara langsung untuk mengawasi kinerja petugas.

"Saya akan sering-sering datang ke pelabuhan untuk memastikan mereka (Bea Cukai) nggak main-main lagi," kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Langkah reformasi utama yang akan dijalankan Kemenkeu adalah menerapkan sistem berbasis teknologi baru guna meminimalkan praktik curang dan kebocoran penerimaan negara.

Untuk mengatasi praktik curang dalam pembayaran cukai rokok, Purbaya menyatakan pihaknya akan memasang mesin penghitung dan pencacah rokok di pabrik-pabrik. Kebijakan ini akan dimulai pada awal tahun depan dan ditargetkan rampung pada Mei atau Juni 2026.