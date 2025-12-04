Purbaya Siap Suntik Dana ke Perbankan untuk Jaga Pertumbuhan di Atas 5,5%

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa pemerintah akan mengambil berbagai langkah untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi di atas 5,6% pada kuartal IV-2025, meski ada potensi tekanan dari bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Purbaya menilai dampak dari bencana tersebut tidak akan signifikan memperlambat perekonomian, bahkan bisa menjadi pendorong.

"Akan berdampak, tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan. Apalagi nanti kalau ada perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain, itu akan mendorong ekonomi sedikit," kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Untuk mengantisipasi tekanan yang mungkin timbul dari gangguan pada sistem finansial di kawasan terdampak bencana, Purbaya menegaskan pemerintah siap mengulang langkah intervensi.

Pemerintah akan menggelontorkan dana ke perbankan, melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan sejak September 2025 dengan menempatkan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia (BI) senilai Rp276 triliun.

"Jadi saya pikir masih akan di atas 5,5 persen. Saya akan memonitor kondisi keuangan di sistem finansial, kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan," ujar Purbaya.