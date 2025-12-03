Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketemu Rosan, Purbaya: Permintaannya Banyak, Termasuk Utang Whoosh

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |18:37 WIB
Ketemu Rosan, Purbaya: Permintaannya Banyak, Termasuk Utang Whoosh
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu CEO Danantara, Rosan Roeslani. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu CEO Danantara, Rosan Roeslani, hari ini. Dirinya membahas berbagai isu strategis, termasuk masa depan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

Menurut Purbaya, jalan keluar permasalahan utang Whoosh masih dalam bentuk diskusi mengenai skema pembayaran yang akan diterapkan.

“Dia bahas macam-macam, permintaannya banyak banget ya, Danantara. Tapi kita diskusi, diskusi baik lah. Termasuk KCIC masih akan dicari bentuk yang pas, seperti apa,” ujar Purbaya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, pembahasan teknis terkait KCIC akan dilanjutkan oleh tim teknis dari kedua belah pihak.

“Nanti tim teknis dia diskusi dengan tim teknis saya. Ini kan masih belum jelas betul seperti apa. Saya sih belum tahu sampai detail. Tapi gambaran besarnya jelas lah kita mau ngapain ke depan,” katanya.

Purbaya juga memastikan bahwa rencana kunjungan ke China kemungkinan besar akan terlaksana, namun masih menunggu kejelasan mengenai pihak yang akan ditemui.

“Jadi lah (ke China). Cuman kita belum, saya bilang begini. Saya nggak tahu di China ketemu siapa. China Development apa NDRC-nya,” ujarnya.

“Nanti kalau sudah jelas ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kita ke China. Kalau nggak, saya bingung China ketemu siapa, nggak jelas,” imbuh Purbaya.

 

