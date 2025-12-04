Purbaya Akan Tambah Anggaran BNPB jika Cadangan Dana Bencana Kurang

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana tambahan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jika diperlukan untuk penanganan bencana.

Purbaya menyatakan saat ini anggaran BNPB yang tersedia masih berada di kisaran Rp500 miliar dan kemungkinan besar belum habis terpakai. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah telah siap menyediakan dana tambahan jika kebutuhan BNPB meningkat.

"Kami masih tunggu. Tapi mereka sudah punya uang di anggaran mereka Rp500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu," papar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Menariknya, Purbaya menjelaskan bahwa sumber dana tambahan tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. Dana akan diambil dari cadangan yang memang dikelola oleh BNPB sendiri.

"Cadangan bencana punya BNPB. Jadi aman," katanya.