HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |06:37 WIB
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari (Foto: Bencana Sumatera/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemilik PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU). Toba Pulp Lestari menjadi perhatian publik di tengah bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Pulau Sumatera.

Toba Pulp Lestari dikait-kaitkan dengan bencana banjir dan longsor Sumatera, pihaknya dituding sebagai salah satu sebagai biang kerok peristiwa tersebut. Namun, tudingan tersebut dibantah Toba Pulp Lestari melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 1 Desember 2025.

"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," ujar Corporate Secretary Anwar Lawden yang dikutip keterbutkaan informasi BEI, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Lalu siapa pemilik PT Toba Pulp Lestari? Berikut ini ulasannya.

Saat ini pemilik PT Toba Pulp Lestari adalah Allied Hill Limited, perusahaan holding investasi asal Hong Kong. Allied Hill Limited resmi mengambil alih saham PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) pada Selasa (10/6/2025).

Dalam keterbukaan informasi BEI, Allied Hill Limited mencaplok 1.283.649.894 saham INRU dengan tujuan  memperluas portofolio dan memperkuat bisnis di pasar pulp global. 

Dengan demikian, total kepemilikan Allied Hill Limited di saham Toba Pulp sebanyak 1.283.649.894 saham.

Kini Allied Hill Limited menguasai 92,54 persen saham. Sementara, sisa 7,46 persen dimiliki publik. Allied Hill merupakan entitas holding yang sepenuhnya dimiliki Everpro Investments Limited milik Joseph Oetomo.

 

Halaman:
1 2
