Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Sawit

JAKARTA - Perkebunan sawit menjadi salah satu ladang cuan di Indonesia. Saat ini, Indonesia juga sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan konstribusi produksinya hampir 59% dan diikuti oleh Malaysia 24%.

Dengan besarnya potensi dan keunggulan yang dimilikinya, industri minyak kelapa sawit Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi.

Bahkan, dari bisnis sawit ini dapat melahirkan orang terkaya di Indonesia. Forbes telah merilis daftar 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2024 dengan total kekayaan USD263 miliar atau setara Rp4.260 triliun.

Dari daftar ini terdapat orang terkaya yang mempunyai bisnis sawit. Berikut ini Okezone rangkum 7 orang terkaya di Indonesia dari bisnis sawit hingga hartanya seperti dilansir data Forbes:

1. Keluarga Widjaja

Di urutan pertama ada keluarga Widjaja yang mempunyai kekayaan dari bisnis sawit. Mereka memiliki kekayaan USD18,9 miliar atau setara Rp306,1 triliun. Dengan kekayaan ini, keluarga Widjaja menempati posisi 4 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2024 versi Forbes.

Keluarga ini terkenal sebagai pemilik Sinar Mas Group. Pendiri konglomerasi bisnis keluarga ini, Eka Tjipta Widjaja telah meninggal pada Januari 2019.

Melalui merek Filma, Sinar Mas Group menjadi produsen minyak goreng terbesar di Indonesia. Grup konglomerat ini juga memiliki perusahaan penghasil sawit terbesar di dunia Golden Agri-Resources.

2. Anthony Salim

CEO Salim Group Anthony Salim dikenal dengan bisnis mie instan melalui Indofood. Namun tak hanya bisnis mie instan, Anthony Salim yang menjadi orang terkaya di Indonesia peringkat 5 ini juga mempunyai bisnis sawit. Tercatat, harta kekayaan Anthony Salim mencapai USD12,8 miliar atau setara Rp207,3 triliun.

Pundi-pundi kekayaan Anthony Salim mengalir dari sawit melalui Indofood Agri Resources Ltd. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini bergerak di bidang agribisnis mulai dari pembibitan, pembudidayaan dan penggilingan kelapa sawit, pemasaran minyak goreng dan margarin, hingga produk turunan minyak sawit lainnya. Tak hanya kelapa sawit, perusahaan ini juga mengelola komoditas perkebunan lainnya seperti budidaya karet, tebu, dan tanaman lainnya.

3. Bachtiar Karim

Miliarder lainnya yang punya bisnis sawit adalah Bachtiar Karim. Sumber kekayaannya diperoleh dari salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia, Musim Mas. Perusahaan tersebut mengklaim sebagai grup kelapa sawit pertama yang disertifikasi oleh Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) pada 2012 dan Palm Oil Innovation Group (POIG) pada 2019.

Musim Mas memiliki pengolahan kelapa sawit dari hulu, hilir hingga ke logistiknya. Dari hulu, perusahaan ini menanam kelapa sawit untuk minyak mentah dan kernel sawit. Di hilir, Musim Mas memproduksi minyak kelapa sawit untuk sabun, oleokimia, biofuel, dan produk lainnya untuk industri.

Kini, Bachtiar Karim memiliki kekayaan USD4,1 miliar atau setara Rp66,4 triliun dan menduduki peringkat 13 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2024.