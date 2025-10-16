Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |22:02 WIB
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
Harta Kekayaan Atalia Praratya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang rumahnya digeruduk santri. Aksi santri itu dipicu pernyataan Atalia sebagai anggota DPR RI Fraksi Golkar, yang meminta pemerintah mengkaji ulang penggunaan dana APBN untuk pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.

Pernyataan Atalia justru dianggap menyinggung kalangan santri dan kiai. 

Berikut kekayaan Atalia Praratya di LHKPN, Kamis (16/10/2025). 

Berdasarkan laporan per 1 April 2025 untuk periode tahun 2024, total kekayaan Atalia mencapai Rp26,5 miliar. Berikut rinciannya.

Sebagian besar harta Atalia berbentuk tanah dan bangunan senilai Rp19,57 miliar. 

Dia memiliki rumah dan tanah di Kota Bandung dengan luas ratusan meter persegi. Beberapa di antaranya bahkan bernilai miliaran rupiah. 

Dia juga memiliki sebidang tanah di Gianyar, Bali, senilai Rp210 juta. Beberapa aset lain berupa tanah hibah juga tercatat dalam laporan kekayaannya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement