Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri

JAKARTA - Ternyata segini kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang rumahnya digeruduk santri. Aksi santri itu dipicu pernyataan Atalia sebagai anggota DPR RI Fraksi Golkar, yang meminta pemerintah mengkaji ulang penggunaan dana APBN untuk pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.

Pernyataan Atalia justru dianggap menyinggung kalangan santri dan kiai.

Berikut kekayaan Atalia Praratya di LHKPN, Kamis (16/10/2025).

Berdasarkan laporan per 1 April 2025 untuk periode tahun 2024, total kekayaan Atalia mencapai Rp26,5 miliar. Berikut rinciannya.

Sebagian besar harta Atalia berbentuk tanah dan bangunan senilai Rp19,57 miliar.

Dia memiliki rumah dan tanah di Kota Bandung dengan luas ratusan meter persegi. Beberapa di antaranya bahkan bernilai miliaran rupiah.

Dia juga memiliki sebidang tanah di Gianyar, Bali, senilai Rp210 juta. Beberapa aset lain berupa tanah hibah juga tercatat dalam laporan kekayaannya.