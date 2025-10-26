Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |16:04 WIB
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
Bill Gates Bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Bill Gates mempunyai tips hemat dalam menjalani hidup. Meski berlabel sebagai salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates ternyata menjalani hidup hemat dan sederhana atau frugal living.

Dalam data Forbes, Bill Gates yang merupakan pendiri Microsoft ini mempunyai harta kekayaan USD105,9 miliar atau setara Rp1.757,9 triliun dan menduduki peringkat 18 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2025.

Bill Gates menerapkan gaya hidup hemat yang tidak hanya mencerminkan kepribadian low profile, tetapi juga menjadi fondasi keberhasilan finansialnya selama lebih dari tiga dekade.

Berbeda dengan stereotip miliarder yang hidup glamour dan royal, Bill Gates justru mengajarkan bahwa frugal living, bukan hanya soal mengirit, tetapi tentang bagaimana mengelola uang secara bijaksana untuk tujuan jangka panjang.

Berikut 5 tips hemat ala Bill Gates:

1. Mengeluarkan Uang dengan Hati-Hati

Bill Gates dikenal sangat selektif dalam pengeluaran. Meski memiliki kekayaan hingga ribuan triliun, dirinya tidak serta-merta menghamburkan uang untuk hal-hal mewah. Sebagai contoh, Bill Gates baru membeli mobil mewah pertamanya, sebuah Porsche, setelah Microsoft mencapai kesuksesan besar. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya memahami nilai uang dan kerja keras yang dibutuhkan untuk mendapatkannya.

2. Investasi 

Bill Gates jga menggunakan kekayaannya untuk berinvestasi daripada membeli apa yang dia inginkan. Laporan menunjukkan bahwa portofolio investasinya sangat beragam dan memiliki banyak investasi yang cerdas.

 

Telusuri berita finance lainnya
