BLT Kesra Rp900.000 Cair, Begini Cara Cek dan Perbarui Data Jika Nama Tak Muncul

JAKARTA – BLT Kesra Rp900.000 masih terus dicairkan. Bila merasa berhak menerima namun nama tidak muncul di sistem BLT Kesra, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan.

Saat melakukan pengecekan, pastikan Anda membawa KK, KTP, dan bukti identitas lainnya agar petugas dapat memvalidasi data Anda dengan cepat.

Ketika data sudah benar, peluang Anda muncul di daftar BLT Kesra akan semakin besar.

Pastikan Anda Masuk Kriteria Penerima

Pemerintah menetapkan beberapa kriteria penerima BLT Kesra 2025.

Anda bisa meninjau ulang apakah kondisi Anda sesuai dengan kriteria yang berlaku, seperti status ekonomi, kondisi pekerjaan, maupun keanggotaan dalam kategori rentan sosial.

Ketika Anda memenuhi seluruh kriteria, sistem akan lebih mudah memasukkan data Anda sebagai kandidat penerima bantuan.

Jika terdapat perubahan kondisi seperti pekerjaan atau pendapatan, Anda dapat melaporkannya ke kelurahan agar data diperbarui.

Perbarui Data di Kelurahan atau DTSEN

Jika nama Anda tidak muncul padahal data sudah benar, Anda perlu melakukan pembaruan data di kelurahan atau melalui sistem DTSEN.

Petugas akan memeriksa apakah rumah tangga Anda sudah masuk kategori penerima manfaat.

Anda dapat membawa dokumen pendukung seperti surat keterangan tidak mampu atau foto kondisi rumah untuk memperkuat informasi.

Dengan data yang lengkap dan akurat, petugas lebih mudah mengajukan pembaruan ke sistem pusat.