Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |07:05 WIB
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menargetkan penyaluran bansos BLT Kesra Rp900.000 bagi 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selesai pada Desember 2025. Penyaluran bansos BLT Kesra Rp900.000 melalui bank-bank Himbara dan jaringan PT Pos Indonesia.

Terhitung per 3 Desember, sebanyak 26,2 juta KPM telah menerima bantuan dari bank-bank Himbara penyalur, dan penyaluran melalui PT Pos yang masih terus berjalan.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta BLT Kesra Rp900.000 cair hingga Desember 2025, Jakarta, Senin (8/12/2025):

1. Menko Airlangga Pantau Penyaluran BLT Kesra

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  melakukan peninjauan penyerahan BLT Kesra untuk memastikan proses administrasi, kesesuaian data, dan proses penyaluran yang sudah sesuai ketentuan, serta untuk mengawasi langsung kesiapan layanan pembayaran di lapangan.

Dia mengatakan pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan selama penyaluran berlangsung untuk memastikan ketertiban dan kelancaran administrasi.

“Tentu kita evaluasi. Sampai hari ini, pelaksanaan lancar dan masyarakat relatif tertib,” ujar Airlangga di Kantor Pos Jakarta Timur pada Kamis (4/12/2025).

2. BLT Kesra Rp900.000 Jaga Daya Beli

Program BLT Kesra bertujuan menjaga daya beli masyarakat pada kuartal keempat 2025 sehingga diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, katanya, menjelaskan.

“Stimulan itu untuk mendorong daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Airlangga.

3. Realisasi Penyaluran BLT Kesra

Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi penyaluran telah mencapai 75 persen dan ditargetkan selesai pada Desember 2025.

Airlangga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan akan diselesaikan secara merata di seluruh wilayah.

"Ini untuk 35 juta, dan sudah direalisasikan 75 persen, akan diselesaikan sampai bulan Desember, seluruh Indonesia. Semua rata," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa penyaluran di berbagai daerah berjalan seirama, termasuk seluruh provinsi di Sumatera yang sedang dilanda bencana. "Sudah diberikan," tegasnya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187743/blt-7jzu_large.jpg
Info Terbaru Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos Tanpa Antre
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187355/blt_kesra-N4Cz_large.jpg
NIK KTP Anda Tidak Muncul di Bansos BLT Kesra Rp900.000? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement