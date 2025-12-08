7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos

JAKARTA - Pemerintah menargetkan penyaluran bansos BLT Kesra Rp900.000 bagi 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selesai pada Desember 2025. Penyaluran bansos BLT Kesra Rp900.000 melalui bank-bank Himbara dan jaringan PT Pos Indonesia.

Terhitung per 3 Desember, sebanyak 26,2 juta KPM telah menerima bantuan dari bank-bank Himbara penyalur, dan penyaluran melalui PT Pos yang masih terus berjalan.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta BLT Kesra Rp900.000 cair hingga Desember 2025, Jakarta, Senin (8/12/2025):

1. Menko Airlangga Pantau Penyaluran BLT Kesra

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan peninjauan penyerahan BLT Kesra untuk memastikan proses administrasi, kesesuaian data, dan proses penyaluran yang sudah sesuai ketentuan, serta untuk mengawasi langsung kesiapan layanan pembayaran di lapangan.

Dia mengatakan pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan selama penyaluran berlangsung untuk memastikan ketertiban dan kelancaran administrasi.

“Tentu kita evaluasi. Sampai hari ini, pelaksanaan lancar dan masyarakat relatif tertib,” ujar Airlangga di Kantor Pos Jakarta Timur pada Kamis (4/12/2025).

2. BLT Kesra Rp900.000 Jaga Daya Beli

Program BLT Kesra bertujuan menjaga daya beli masyarakat pada kuartal keempat 2025 sehingga diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, katanya, menjelaskan.

“Stimulan itu untuk mendorong daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Airlangga.

3. Realisasi Penyaluran BLT Kesra

Airlangga Hartarto menyampaikan realisasi penyaluran telah mencapai 75 persen dan ditargetkan selesai pada Desember 2025.

Airlangga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan akan diselesaikan secara merata di seluruh wilayah.

"Ini untuk 35 juta, dan sudah direalisasikan 75 persen, akan diselesaikan sampai bulan Desember, seluruh Indonesia. Semua rata," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa penyaluran di berbagai daerah berjalan seirama, termasuk seluruh provinsi di Sumatera yang sedang dilanda bencana. "Sudah diberikan," tegasnya.