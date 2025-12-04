BLT Kesra Rp900 Ribu Sudah Cair 75%, Penyaluran Tuntas Desember 2025

Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra)

JAKARTA – Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) cair 75% dengan target 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM). Ditargetkan selesai pada Desember 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa penyaluran bantuan akan diselesaikan secara merata di seluruh wilayah.

"Ini untuk 35 juta, dan sudah direalisasikan 75 persen, akan diselesaikan sampai bulan Desember, seluruh Indonesia. Semua rata," ujarnya di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (4/12/2025).

Dia menambahkan bahwa penyaluran di berbagai daerah berjalan seirama, termasuk seluruh provinsi di Sumatera yang sedang dilanda bencana.

"Sudah diberikan," tegasnya.

Sedianya, BLT Kesra merupakan bagian dari paket ekonomi yang diumumkan pemerintah bersama Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.