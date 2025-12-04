Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |18:33 WIB
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
Menko Airlangga soal BLT Kesra (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebesar Rp900 ribu untuk keluarga penerima manfaat berlangsung di Kantor Pos Jakarta Timur pada Kamis (4/12/2025).

Warga mulai mendatangi lokasi sejak pagi dan mengikuti alur pencairan yang telah diatur petugas.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hadir memantau langsung proses penyaluran. Ia menyaksikan pencairan di depan petugas pos dan memastikan mekanisme berlangsung sesuai prosedur.

“Sepanjang pelaksanaan sampai hari ini kegiatan lancar dan baik, masyarakat relatif tertib,” ujarnya ditemui di lokasi.

Airlangga juga mengimbau penerima agar memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan utama. Ia menegaskan bantuan BLT digunakan untuk mendorong daya beli.

“Silahkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Di lokasi, para penerima manfaat menerima bantuan secara bergiliran. Sri Haryati, salah satu penerima, menyebut dana BLT akan ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya.

 

