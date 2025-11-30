Cara Cek Penerima Bansos BLT Kesra Rp900.000 Pakai HP, Cair Lagi di Desember 2025

JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan bansos BLT Kesra Rp900.000 ke berbagai daerah melalui kantor pos. Hal ini untuk mempercepat penyaluran BLT Kesra Rp900.000 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah ditetapkan.



Namun, sebelum mengambil BLT Kesra Rp900.000 di kantor pos atau titik distribusi, ada satu langkah penting yang perlu dilakukan, yakni pastikan terlebih dahulu apakah nama Anda masuk dalam daftar penerima.



Selama ini proses pengecekan sering dianggap merepotkan, padahal kini jauh lebih praktis. Pemerintah sudah menyiapkan layanan pengecekan secara daring melalui situs resmi Cekbansos Kemensos. Dengan bermodalkan ponsel dan NIK yang tertera di KTP, Anda bisa mengetahui status bantuan dalam hitungan menit.



BLT Kesra Rp900.000 dicairkan sebagai stimulus untuk mendorong konsumsi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu. BLT disalurkan periode Oktober hingga Desember 2025.



Cara Cek Penerima Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu



Pengecekan BLT Kesra lewat ponsel sangat mudah dan bisa dilakukan kapan saja. Pastikan nama dan NIK yang dimasukkan sesuai dengan data di KTP agar hasilnya akurat. Berikut langkah-langkah yang bisa diikuti: