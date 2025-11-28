Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tips Lolos Verifikasi Bansos BLT Kesra Rp900.000, Cair Ambil di Kantor Pos

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |07:05 WIB
JAKARTA - Tips lolos verifikasi penerima bansos BLT Kesra Rp900.000 yang cair bulan ini. Saat ini penyaluran BLT Kesra dilakukan di kantor pos.

Sebelum mencairkan BLT, keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mengecek status penerima bansos BLT Kesra dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melakukan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Pengecekan status penerima BLT kini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan KTP dan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkahnya:

1. Unduh "aplikasi Cek Bansos" melalui Play Store atau App Store.

2. Buka aplikasi, kemudian pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.

3. Isi data wilayah domisili secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

4. Masukkan nama lengkap sesuai yang tercantum di KTP.

5. Selesaikan verifikasi keamanan (captcha) atau soal matematika sederhana.

6. Tekan tombol “Cari Data” untuk menampilkan hasil pencarian.

7. Apabila nama Anda tercatat sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi jenis bantuan serta status pencairan-nya. Namun, jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi bertuliskan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

 

