Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Pemilik Bandara IMIP Morowali yang Kini Diawasi Bea Cukai hingga Polisi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |05:01 WIB
Ini Pemilik Bandara IMIP Morowali yang Kini Diawasi Bea Cukai hingga Polisi
Ini Pemilik Bandara IMIP Morowali yang Kini Diawasi Bea Cukai hingga Polisi (Foto: IMIP)
A
A
A

JAKARTA - Pemilik Bandara IMIP Morowali. Bandara IMIP di Sulawesi Tengah menjadi sorotan publik setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mendatangi lokasi dan menggelar latihan tempur gabungan di kawasan tambang nikel IMIP.

Bandara ini dikembangkan oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sebagai salah satu layanan jasa transportasi yang disiapkan untuk menunjang operasional di kawasan industri.

Adapun pemegang saham PT IMIP adalah Shanghai Decent Investment Group sebesar 49,69%, PT Sulawesi Mining Investment sebesar 25%, dan PT Bintang Delapan Investama sebesar 25,31% dengan modal dasar USD 40 juta.

Bandara IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, merupakan salah satu dari tiga bandar udara khusus yang ditetapkan sebagai bandara internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa bandara khusus di kawasan industri IMIP, Sulawesi Tengah, berstatus resmi dan terdaftar dalam otoritas penerbangan nasional. Penegasan ini disampaikan menyusul polemik publik dan sorotan dari Menteri Pertahanan mengenai ketiadaan petugas negara di lokasi tersebut.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan, pihaknya telah menurunkan sejumlah personel dari berbagai instansi pemerintah untuk memastikan operasional bandara berjalan sesuai ketentuan.

"Nah masalah Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, sudah dari Dirjen Otoritas Bandara ke sana, termasuk bag hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana,” kata Suntana di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186126/purbaya-zerU_large.jpg
Bandara Morowali Milik IMIP Disebut Ilegal, Ini Kata Purbaya hingga Wamenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186088/purbaya-TGCt_large.jpg
Heboh Bandara Morowali Milik IMIP, Purbaya Minta Penjelasan Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176268/penumpang_bandara_bali-aZfE_large.jpg
Ada Rute Baru Internasional, Bandara I Gusti Ngurah Rai Angkut 18,23 Juta Penumpang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176201/pesawat_terbang-iuCv_large.jpg
Bandara Trunojoyo Layani Penerbangan Rute Surabaya - Sumenep, Segini Harga Tiketnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163700/menhub_dudy-7xhp_large.jpg
Menhub Evaluasi Status Bandara Internasional, 2 Tahun Tak Produktif Bakal Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/320/3162527/menko_ahy-UiIz_large.jpg
Ada 40 Bandara Internasional Baru, AHY: Untuk Dongkrak Pariwisata RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement