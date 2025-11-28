Ini Pemilik Bandara IMIP Morowali yang Kini Diawasi Bea Cukai hingga Polisi

JAKARTA - Pemilik Bandara IMIP Morowali. Bandara IMIP di Sulawesi Tengah menjadi sorotan publik setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mendatangi lokasi dan menggelar latihan tempur gabungan di kawasan tambang nikel IMIP.

Bandara ini dikembangkan oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sebagai salah satu layanan jasa transportasi yang disiapkan untuk menunjang operasional di kawasan industri.

Adapun pemegang saham PT IMIP adalah Shanghai Decent Investment Group sebesar 49,69%, PT Sulawesi Mining Investment sebesar 25%, dan PT Bintang Delapan Investama sebesar 25,31% dengan modal dasar USD 40 juta.

Bandara IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, merupakan salah satu dari tiga bandar udara khusus yang ditetapkan sebagai bandara internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa bandara khusus di kawasan industri IMIP, Sulawesi Tengah, berstatus resmi dan terdaftar dalam otoritas penerbangan nasional. Penegasan ini disampaikan menyusul polemik publik dan sorotan dari Menteri Pertahanan mengenai ketiadaan petugas negara di lokasi tersebut.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan, pihaknya telah menurunkan sejumlah personel dari berbagai instansi pemerintah untuk memastikan operasional bandara berjalan sesuai ketentuan.

"Nah masalah Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, sudah dari Dirjen Otoritas Bandara ke sana, termasuk bag hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana,” kata Suntana di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).