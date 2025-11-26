Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Bandara Morowali Milik IMIP, Purbaya Minta Penjelasan Bea Cukai

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |19:42 WIB
Heboh Bandara Morowali Milik IMIP, Purbaya Minta Penjelasan Bea Cukai
Heboh Bandara Morowali Milik IMIP, Purbaya Minta Penjelasan Bea Cukai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan meminta klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengenai ada atau tidaknya koordinasi antara otoritas kepabeanan dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), selaku pengelola bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.

Purbaya mengingat bahwa PT IMIP sebelumnya telah memperoleh izin khusus untuk pengelolaan bandara yang kini tengah menjadi perhatian publik.

“Kelihatannya seperti apa si ke depannya, harusnya ada atau enggak? Kelihatannya itu dapat izin khusus waktu itu dulu. Anda musti tanya ke siapa ya? Bukan ke kita,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Purbaya menegaskan, apabila setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan kehadiran petugas Bea Cukai di bandara tersebut, pihaknya siap menugaskan pegawai.

Namun, sebelum itu, dirinya harus memastikan status bandara yang dikelola PT IMIP. “Kalau mau dikasih, ya kita siap ya, orang Bea Cukai banyak kok. Orang imigrasi juga katanya ditelpon mau. Jadi, pada dasarnya seperti itu, begitu ditugaskan, kita kirim orang ke sana,” katanya.

 

