Daftar 5 Bandara Rawan Penyerangan Usai KKB Tembak Pilot-Kopilot Smart Air

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |17:17 WIB
Daftar 5 Bandara Rawan Penyerangan Usai KKB Tembak Pilot-Kopilot Smart Air
Daftar 5 Bandara Rawan Penyerangan Usai KKB Tembak Pilot-Kopilot Smart Air (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 5 bandara yang masuk dalam status situasi rawan penyerangan usai penyerangan dan penembakan pesawat PT Smart Cakrawala Aviation (Smart Air) di Lapangan Terbang Karowai dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pesawat dipiloti oleh Kapten Egon Erawan dan Kopilot Kapten Baskoro.

5 Bandara Rawan Penyerangan

Adapun 5 bandara yang masuk dalam status situasi rawan penyerangan antara lain, Bandara Kiwirok, Bandara Maoanamani, Satpel Sianak di Ilaga, Satpel Agandugume di Ilaga dan Bandara Illu.

Kementerian Perhubungan menyoroti serius insiden penembakan pesawat perintis Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation (Smart Air) pada rute Tanah Merah (TMH) – Danawage/Koroway Batu (DNW) pada tanggal 11 Februari 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan saat ini telah di petakan setidaknya ada 5 bandara yang dalam status rawan penyerangan. Bahkan menyusul insiden tersebut Kementerian Perhubungan juga resmi menghentikan sementara operasional penerbangan di 11 bandara/satpel/lapter.

"Penembakan pilot dan kopilot PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation menorehkan luka yang mendalam bagi dunia transportasi udara, sekaligus mengingatkan kita betapa tingginya risiko bertugas di tanah Papua," ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (16/2/2026).

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
