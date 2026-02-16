Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerbangan di Papua Rawan Serangan, Operasional 11 Bandara Dihentikan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |13:48 WIB
Penerbangan di Papua Rawan Serangan, Operasional 11 Bandara Dihentikan
Kementerian Perhubungan juga menghentikan sementara operasional penerbangan di 11 bandara. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
JAKARTA – Kementerian Perhubungan menyoroti serius insiden penembakan pesawat perintis Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation pada rute Tanah Merah (TMH)–Danawage/Koroway Batu (DNW) yang terjadi pada 11 Februari 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengungkapkan, pihaknya telah memetakan sedikitnya lima bandara dengan status rawan penyerangan. Menyusul insiden tersebut, Kementerian Perhubungan juga menghentikan sementara operasional penerbangan di 11 bandara, satuan pelayanan (satpel), dan lapangan terbang (lapter).

"Penembakan pilot dan kopilot PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation menorehkan luka yang mendalam bagi dunia transportasi udara, sekaligus mengingatkan kita betapa tingginya risiko bertugas di tanah Papua," ujarnya dalam pernyataan resmi, Senin (16/2/2026).

Adapun 5 bandara yang masuk dalam status situasi rawan penyerangan antara lain, Bandara Kiwirok, Bandara Maoanamani, Satpel Sianak di Ilaga, Satpel Agandugume di Ilaga, dan Bandara Illu.

Sementara 11 bandara/satpel/lapter  yang operasionalnya dihentikan sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan, antara lain, Satpel Koroway Batu, Bandara Bomakia, Satpel Yaniruma, Satpel Manggelum, Latper Kapiraya, Latper Iwur. Selain itu Latper Faowi, Lapter Dagai, Latper Aboy, Latper Teraplu, dan Lapter Beoga.

"Kegiatan operasional pada bandara-bandara tersebut akan dibuka kembali setelah mendapat pengamanan  dari aparat TNI/Polri dan kondisi keamanan dinyatakan kondusif serta memenuhi standar keselamatan penerbangan," kata Lukman.

Ditjen Hubud juga tengah melakukan pemetaan bandara berdasarkan tingkat risiko, menyusun Standard Operating Procedure (SOP) khusus bagi awak pesawat di wilayah kritis, serta berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia dan aparat penegak hukum terkait investigasi insiden sesuai ketentuan perundang-undangan penerbangan.

 

