JAKARTA – Siapa sebenarnya pemilik Bandara IMIP Morowali yang kini disorot Menteri Pertahanan (Menhan) dan anggota DPR?

Bandara IMIP di Sulawesi Tengah menjadi sorotan publik setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mendatangi lokasi dan menggelar latihan tempur gabungan di kawasan tambang nikel IMIP.

Bandara khusus ini dikembangkan oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sebagai salah satu layanan jasa transportasi yang disiapkan untuk menunjang operasional di kawasan industri.

Adapun pemegang saham PT IMIP adalah Shanghai Decent Investment Group sebesar 49,69%, PT Sulawesi Mining Investment sebesar 25%, dan PT Bintang Delapan Investama sebesar 25,31% dengan modal dasar USD 40 juta.

Kawasan industri ini berbasis nikel dan terintegrasi dengan produk utama berupa nikel, stainless steel, dan carbon steel. Industri pendukungnya meliputi coal power plant, pabrik mangan silikon, krom, kapur, kokas, serta fasilitas pelabuhan dan bandara.

Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, merupakan salah satu dari tiga bandar udara khusus yang ditetapkan sebagai bandara internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025. Selain Bandara IMIP, Kemenhub juga menetapkan Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Kabupaten Pelalawan, Riau, dan Bandar Udara Khusus Weda Bay di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai bandar udara khusus.

Bandara IMIP hanya digunakan untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal atau penerbangan khusus dalam rangka evakuasi medis, penanganan bencana, atau pengangkutan penumpang dan kargo yang menunjang kegiatan usaha pokok perusahaan.