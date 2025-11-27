Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos, Jangan Lupa Bawa KTP

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |05:01 WIB
Ini Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos, Jangan Lupa Bawa KTP
Ini Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos, Jangan Lupa Bawa KTP (Foto: Okezone)
JAKARTA - Cara ambil BLT Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT Kesra Rp900.000 di kantor pos yang sudah mulai dicairkan. Keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mengambil BLT Kesra Rp900.000 di kantor pos dengan membawa KTP.

Penyaluran dilakukan melalui tiga pola, yakni pembayaran langsung di kantor pos, pembayaran di komunitas untuk warga yang tinggal jauh dari kantor pos, serta layanan antar ke rumah bagi lansia, disabilitas, atau penerima yang sakit.

Bagi yang bisa datang ke kantor pos, para penerima manfaat diharapkan membawa surat pemberitahuan dari kantor pos setempat, serta identitas diri, baik KTP maupun kartu keluarga apabila diwakili anggota keluarga lain.

"Seluruh proses, akan diatur bersama pemerintah daerah untuk mencegah kerumunan sebagaimana hasil pertemuan dengan pak Menteri Sosial tadi," kata Senior Vice President Government and Corporate Pos Indonesia Hendra di Jakarta.

Penyaluran BLT di kantor pos dimulai pekan ini dengan menyasar 11,6 juta KPM, karena mereka belum memiliki rekening bansos reguler sehingga penyalurannya akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

"Penyaluran direncanakan mulai dilakukan setelah dana masuk ke kami pekan ini. Bantuan dapat langsung disalurkan dimulai dua hari setelah dana diterima," kata Senior Vice President Government and Corporate Pos Indonesia Hendra di Jakarta.

 

