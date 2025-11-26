Berikut Tips Lolos Verifikasi Penerima BLT Kesra Rp900.000 yang Cair bulan Ini

Berikut tips lolos verifikasi penerima BLT Kesra Rp900.000 yang cair bulan ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Berikut tips lolos verifikasi penerima BLT Kesra Rp900.000 yang cair bulan ini. Masyarakat atau keluarga harus memastikan apakah termasuk penerima bantuan atau tidak.

Tips dengan menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan lakukan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Pengecekan status penerima BLT kini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkahnya:

1. Unduh "aplikasi Cek Bansos" melalui Play Store atau App Store.

2. Buka aplikasi, kemudian pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.

3. Isi data wilayah domisili secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

4. Masukkan nama lengkap sesuai yang tercantum di KTP.

5. Selesaikan verifikasi keamanan (captcha) atau soal matematika sederhana.

6. Tekan tombol “Cari Data” untuk menampilkan hasil pencarian.

7. Apabila nama Anda tercatat sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi jenis bantuan serta status pencairan-nya. Namun, jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi bertuliskan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

Cara Cek Penerima BLT Pakai KTP Lewat Situs Resmi

Sementara itu, untuk melakukan pengecekan melalui situs resmi Kementerian Sosial, Anda bisa langsung mengunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id dan memasukkan data sesuai identitas di KTP.