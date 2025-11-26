Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Tips Lolos Verifikasi Penerima BLT Kesra Rp900.000 yang Cair bulan Ini

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |20:10 WIB
Berikut Tips Lolos Verifikasi Penerima BLT Kesra Rp900.000 yang Cair bulan Ini
Berikut tips lolos verifikasi penerima BLT Kesra Rp900.000 yang cair bulan ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Berikut tips lolos verifikasi penerima BLT Kesra Rp900.000 yang cair bulan ini. Masyarakat atau keluarga harus memastikan apakah termasuk penerima bantuan atau tidak. 

Tips dengan menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan lakukan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Pengecekan status penerima BLT kini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkahnya:

1. Unduh "aplikasi Cek Bansos" melalui Play Store atau App Store.

2. Buka aplikasi, kemudian pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.

3. Isi data wilayah domisili secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

4. Masukkan nama lengkap sesuai yang tercantum di KTP.

5. Selesaikan verifikasi keamanan (captcha) atau soal matematika sederhana.

6. Tekan tombol “Cari Data” untuk menampilkan hasil pencarian.

7. Apabila nama Anda tercatat sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi jenis bantuan serta status pencairan-nya. Namun, jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi bertuliskan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

Cara Cek Penerima BLT Pakai KTP Lewat Situs Resmi

Sementara itu, untuk melakukan pengecekan melalui situs resmi Kementerian Sosial, Anda bisa langsung mengunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id dan memasukkan data sesuai identitas di KTP.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186044//bansos-Uq7G_large.jpg
BLT Kesra Cair Rp900 Ribu, Ibu Tiga Anak Bersyukur Bisa Beli Beras dan Persiapan Natal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3185940//rupiah-36Ky_large.jpg
BLT Rp900 Ribu Cair Lagi, Penerima Tanpa Rekening Bisa Ambil di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/622/3185836//rupiah-ZzGJ_large.jpeg
Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185533//blt-agvO_large.jpg
Bansos BLT Kesra 2025 Cair Berapa Kali? Ini Fakta hingga Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185491//bsu_2025-0cXK_large.png
Cek Info Terbaru Apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600.000 Bakal Cair Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185365//rupiah-9ejM_large.jpg
BLT Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Kemenkeu: Masyarakat Langsung Belanja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement