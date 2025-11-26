Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos

JAKARTA - Masyarakat sudah bisa mengambil Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT Kesra Rp900.000 di kantor pos. BLT dicairkan untuk kuota distribusi triwulan IV-2025 pada pekan ini.

Penyaluran BLT di kantor pos dimulai pekan ini dengan menyasar 11,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena mereka belum memiliki rekening bansos reguler sehingga penyalurannya akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

"Penyaluran direncanakan mulai dilakukan setelah dana masuk ke kami pekan ini. Bantuan dapat langsung disalurkan dimulai dua hari setelah dana diterima," kata Senior Vice President Government and Corporate Pos Indonesia Hendra di Jakarta.

Hendra memastikan penyaluran akan dilakukan secara cepat karena bantuan sangat dibutuhkan masyarakat. PT Pos juga akan membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu untuk mempercepat penyelesaian penyaluran kepada seluruh KPM.

Penyaluran dilakukan melalui tiga pola, yakni pembayaran langsung di kantor pos, pembayaran di komunitas untuk warga yang tinggal jauh dari kantor pos, serta layanan antar ke rumah bagi lansia, disabilitas, atau penerima yang sakit.

Bagi yang bisa datang ke kantor pos, dia menyebutkan, para penerima manfaat diharapkan membawa surat pemberitahuan dari kantor pos setempat, serta identitas diri, baik KTP maupun kartu keluarga apabila diwakili anggota keluarga lain.

"Seluruh proses, akan diatur bersama pemerintah daerah untuk mencegah kerumunan sebagaimana hasil pertemuan dengan pak Menteri Sosial tadi," katanya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, proses penyaluran bansos dan BLTS ini mengikuti hasil verifikasi daerah dan pemutakhiran data BPS.

"Agar bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak," kata dia.