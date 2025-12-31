Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Kesra Apakah Akan Cair Lagi di Januari 2026? Ini Bocorannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |20:00 WIB
BLT Kesra Apakah Akan Cair Lagi di Januari 2026? Ini Bocorannya
BLT Kesra Apakah Akan Cair Lagi di Januari 2026? Ini Bocorannya (Foto: Okezone)
JAKARTA - BLT Kesra apakah akan cair lagi di Januari 2026? Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) Rp900.000 terus dilakukan hingga batas pencairan pada hari, Rabu 31 Desember 2025.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), dari target 35 juta jiwa, sebanyak 28 juta orang dinyatakan layak sebagai penerima BLT Kesra Rp900.000 tahun 2025.

Lalu apakah BLT Kesra Rp900.000 apakah akan cair lagi di Januari 2026?

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah belum memutuskan kelanjutan program BLT Kesra Rp900.000 di 2026.

“Ya tentu kita belum putuskan. Karena ini stimulan di akhir tahun. Tahun depan baru awal tahun,” kata Airlangga saat meninjau penyaluran BLT Kesra di Kantor Pos Premier Rawamangun, Jakarta, Kamis 4 Desember 2025.

Program BLT Kesra bertujuan menjaga daya beli masyarakat pada kuartal keempat 2025 sehingga diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, katanya, menjelaskan.

“Stimulan itu untuk mendorong daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.

 

