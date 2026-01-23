BLT dan Bansos PKH Disalurkan Mulai Februari 2026, Cair Dapat Rp600.000!

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan penyaluran bantuan sosial reguler tahap pertama, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan dimulai pada Februari.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah saat ini tengah bersiap menyalurkan bansos reguler kepada sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

"Bansos reguler tahap pertama ini rencananya mulai disalurkan Februari untuk sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, termasuk di dalamnya PKH dan bantuan sembako," kata saat ditemui di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Kementerian Sosial mengkonfirmasi BPNT pada 2026 diberikan sebesar Rp200.000 per bulan kepada setiap KPM. Bantuan tersebut disalurkan per tahap setiap triwulan. Dalam satu periode total bantuan yang diterima mencapai Rp600.000 untuk periode Januari, Februari dan Maret.

Sementara itu, besaran bantuan PKH bervariasi sesuai kategori penerima, meliputi anak usia sekolah, lanjut usia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta anak usia dini (Rp225 ribu - Rp750 ribu).

Ketika ditanya mengenai kemungkinan penyaluran bansos melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dia menyebut kebijakan tersebut masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.