BLT Rp900.000 Cair, Bisa Diambil di Malam Tahun Baru

JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT Kesra Rp900.000 kepada lebih dari 33 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga akhir tahun 2025.

"Ini kami melihat secara langsung penyaluran BLTS pada hari terakhir tahun 2025," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa data penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan penyaluran dilakukan secara bertahap melalui berbagai jalur.

"Data yang sudah terverifikasi per hari ini sudah lebih dari 33 juta dan sudah bisa disalurkan secara bertahap, baik lewat Bank Himbara maupun lewat PT Pos Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, hingga saat ini penyaluran BLTS melalui PT Pos Indonesia telah menjangkau sekitar 18 juta KPM, sementara sisanya disalurkan melalui jaringan Bank Himbara. PT Pos Indonesia terus memaksimalkan pendataan dan distribusi di seluruh cabang untuk mengejar target penyaluran 100 persen hingga malam pergantian tahun, 31 Desember 2025.

Gus Ipul menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan ini dilakukan dengan mengedepankan validitas data penerima.

"Hari libur pun PT Pos berusaha untuk terus menyalurkan selama dua bulan terakhir ini dan sampai sekarang terus berlangsung sampai nanti malam," kata Gus Ipul.