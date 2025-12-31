Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Rp900.000 Cair, Bisa Diambil di Malam Tahun Baru

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |16:00 WIB
BLT Rp900.000 Cair, Bisa Diambil di Malam Tahun Baru
BLT Rp900.000 Cair, Bisa Diambil di Malam Tahun Baru (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT Kesra Rp900.000 kepada lebih dari 33 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hingga akhir tahun 2025. 

"Ini kami melihat secara langsung penyaluran BLTS pada hari terakhir tahun 2025," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa data penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan penyaluran dilakukan secara bertahap melalui berbagai jalur.

"Data yang sudah terverifikasi per hari ini sudah lebih dari 33 juta dan sudah bisa disalurkan secara bertahap, baik lewat Bank Himbara maupun lewat PT Pos Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, hingga saat ini penyaluran BLTS melalui PT Pos Indonesia telah menjangkau sekitar 18 juta KPM, sementara sisanya disalurkan melalui jaringan Bank Himbara. PT Pos Indonesia terus memaksimalkan pendataan dan distribusi di seluruh cabang untuk mengejar target penyaluran 100 persen hingga malam pergantian tahun, 31 Desember 2025.

Gus Ipul menegaskan bahwa proses penyaluran bantuan ini dilakukan dengan mengedepankan validitas data penerima.

"Hari libur pun PT Pos berusaha untuk terus menyalurkan selama dua bulan terakhir ini dan sampai sekarang terus berlangsung sampai nanti malam," kata Gus Ipul.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192617/blt-Z6Np_large.jpg
Hari Ini Terakhir Pencairan BLT Kesra Rp900.000, Jangan Lupa Sebelum Hangus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192635/mensos-7tik_large.jpg
BLT Kesra 2025 Cair Rp900 Ribu, Begini Cara Cek Status Penerima Secara Mandiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/622/3192413/blt_cair-ZpsB_large.jpg
Batas Akhir Pencairan BLT Kesra 31 Desember 2025, Dana Rp900.000 Tak Diambil Hangus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192470/blt_cair-m1bg_large.jpg
Penerima BLT Kesra Diminta Segera Ambil Rp900 Ribu hingga 31 Desember, Tak Dicairkan Akan Ditarik Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192377/blt_kesra-wIEf_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos hingga 31 Desember 2025, Ini Cara Cek dan Ambilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191897/blt_rp8_juta-bScB_large.jpg
Pemerintah Akan Beri BLT Rp8 Juta untuk Pengungsi Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement