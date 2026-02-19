Info Terbaru dan Cara Cek Bansos BPNT Tahap 1 2026 Rp600.000 yang Sudah Cair

Info Terbaru dan Cara Cek Bansos BPNT Tahap 1 2026 Rp600.000 yang Sudah Cair (Foto: Kemensos)

JAKARTA - Info terbaru dan cara cek bansos BPNT tahap 1 2026 Rp600.000 yang sudah cair. Pemerintah telah mencairkan bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako 2026 tahap 1 sejak Februari 2026.

Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat mendapatkan Rp600.000.

Percepatan Bansos BPNT Tahap 1

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bansos kuartal pertama 2026 ditargetkan rampung sebelum Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah. Bansos ini termasuk BPNT, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) serta bansos adaptif bagi daerah terdampak bencana.

"Pokoknya Februari ini mudah-mudahan sudah bisa disalurkan semua. Sebelum Lebaran sudah selesai semua, mudah-mudahan," ujar Gus Ipul di Jakarta, Rabu (18/2/2026) malam.

Gus Ipul mengatakan bahwa pada kuartal I-2026 yakni Januari, Februari, dan Maret, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk seluruh Indonesia. Anggaran tersebut mencakup bansos reguler dan bansos kebencanaan.

Jadwal Pencairan Bansos 2026

Jika merujuk pencairan bansos tahun lalu, maka penyaluran bansos 2026 dilakukan secara empat tahap di antaranya:

Bansos tahap 1 : Januari, Februari, Maret

Bansos tahap 2 : April, Mei, Juni

Bansos tahap 3 : Juli, Agustus, September.

Bansos tahap 4 : Oktober, November, Desember