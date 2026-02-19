Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Info Terbaru dan Cara Cek Bansos BPNT Tahap 1 2026 Rp600.000 yang Sudah Cair

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |20:01 WIB
Info Terbaru dan Cara Cek Bansos BPNT Tahap 1 2026 Rp600.000 yang Sudah Cair
Info Terbaru dan Cara Cek Bansos BPNT Tahap 1 2026 Rp600.000 yang Sudah Cair (Foto: Kemensos)
A
A
A

JAKARTA - Info terbaru dan cara cek bansos BPNT tahap 1 2026 Rp600.000 yang sudah cair. Pemerintah telah mencairkan bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako 2026 tahap 1 sejak Februari 2026.

Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat  mendapatkan Rp600.000.

Percepatan Bansos BPNT Tahap 1

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bansos kuartal pertama 2026 ditargetkan rampung sebelum Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah. Bansos ini termasuk BPNT, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) serta bansos adaptif bagi daerah terdampak bencana.

"Pokoknya Februari ini mudah-mudahan sudah bisa disalurkan semua. Sebelum Lebaran sudah selesai semua, mudah-mudahan," ujar Gus Ipul di Jakarta, Rabu (18/2/2026) malam.

Gus Ipul mengatakan bahwa pada kuartal I-2026 yakni Januari, Februari, dan Maret, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk seluruh Indonesia. Anggaran tersebut mencakup bansos reguler dan bansos kebencanaan.

Jadwal Pencairan Bansos 2026

Jika merujuk pencairan bansos tahun lalu, maka penyaluran bansos 2026 dilakukan secara empat tahap di antaranya:

Bansos tahap 1 : Januari, Februari, Maret
Bansos tahap 2 : April, Mei, Juni 
Bansos tahap 3 : Juli, Agustus, September.
Bansos tahap 4 : Oktober, November, Desember

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201213/bansos_kemensos-HQtP_large.jpg
Nama Anda Tidak Muncul Sebagai Penerima Bansos? Ini Cara Cek Desil Kemensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200827/bansos_cair-t0SX_large.jpg
Bansos Rp17,5 Triliun Cair Jelang Lebaran, Ini Daftar Penerimanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/622/3198996/bansos_cair-CKF3_large.jpg
Bansos PKH dan BPNT 2026 Tahap 1 Cair di Februari, Cek Penerima hingga Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/320/3198316/airlangga-uxmX_large.jpg
Bansos Cair, Ada Lagi Diskon Tiket Pesawat hingga Tarif Tol Jelang Lebaran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197565/bansos-KcuN_large.jpg
Apakah Nama Anda Termasuk Penerima Bansos 2026? Ini Cara Cek Desilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196922/bansos-zuqE_large.png
Ini Cara Daftar dan Cek Bansos Kemensos 2026, BLT Rp600.000 Siap Cair Lagi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement