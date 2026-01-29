Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Cair, Ada Lagi Diskon Tiket Pesawat hingga Tarif Tol Jelang Lebaran!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |14:07 WIB
Bansos Cair, Ada Lagi Diskon Tiket Pesawat hingga Tarif Tol Jelang Lebaran!
Bansos Cair, Ada Lagi Diskon Tiket Pesawat hingga Tarif Tol Jelang Lebaran! (Foto: Menko Airlangga/Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan logistik menjelang Hari Raya Idulfitri 2026 atau Lebaran. Dalam rapat koordinasi tingkat tinggi yang digelar hari ini, pemerintah menetapkan target inflasi tetap terkendali sesuai koridor APBN, yakni pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah menekan gejolak harga pangan (volatile food), khususnya komoditas pokok, agar tetap berada di level yang wajar.

"Pemerintah terus menjaga agar inflasi sesuai dengan target dalam APBN yaitu 2,5 plus minus 1 persen. Dan kedua, pemerintah tadi melihat volatile food, terutama makanan untuk terus kita jaga di kisaran 3 sampai dengan 5 persen," ujar Airlangga di kantornya, Kamis (29/1/2026).

Guna mengantisipasi kelangkaan stok di sejumlah daerah, Airlangga menekankan pentingnya kelancaran distribusi logistik dan pengadaan pasokan pangan, terutama untuk komoditas beras, bawang merah, dan bawang putih. Pemerintah daerah didorong untuk aktif melakukan kerja sama antardaerah (surplus ke defisit).

"Mendorong agar koordinasi antara daerah dan pusat terus dijaga, terutama untuk pengadaan pasokan pangan antar waktu dan antar wilayah logistik pangan dengan fasilitasi antar wilayah dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan. Kemudian juga pemerintah terus menjaga administered price terhadap berbagai pihak pangan," jelasnya.

 

