HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Mudik Lebaran 2026, Jasa Marga Targetkan Perbaikan Jalan Tol Rampung Pekan Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |15:54 WIB
Jelang Mudik Lebaran 2026, Jasa Marga Targetkan Perbaikan Jalan Tol Rampung Pekan Ini
Jasa Marga (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mempercepat pekerjaan perbaikan jalan tol menjelang periode arus mudik Lebaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi jalan tol aman dan nyaman dilalui para pemudik.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantoro, mengatakan pihaknya menargetkan seluruh perbaikan jalan, khususnya pada titik-titik yang mengalami kerusakan ringan seperti lubang, dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

"Kami upayakan akan selesai dalam waktu dekat ini, terutama terhadap jalan-jalan yang masih berlubang minor maupun ada penyelesaian dalam perbaikan jalan. Kami harapkan di hari Jumat nanti betul-betul sudah bisa dilalui oleh para pemudik," ungkapnya dalam konferensi pers, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, Jasa Marga juga akan terus melakukan pemantauan dan perawatan jalan selama periode mudik berlangsung. Perbaikan kecil masih akan tetap dilakukan apabila ditemukan kerusakan di lapangan.

Rivan menjelaskan bahwa sejumlah kerusakan jalan yang terjadi dipengaruhi oleh tingginya intensitas hujan serta beban kendaraan yang melintas di ruas tol.

"Mudah-mudahan kesiapan ini akan memberikan manfaat yang baik untuk kita semua," ungkap Rivan.

 

