5 Program Mudik Gratis Lebaran 2026, Yuk Buruan Cek

JAKARTA - 5 program mudik gratis Lebaran 2026, yuk buruan cek. Program mudik gratis Lebaran 2026 kembali diselenggarakan oleh berbagai instansi, seperti BUMN hingga pemerintah daerah.

Mudik gratis biasanya diserbu oleh masyarakat karena menjadi alternatif di tengah tingginya permintaan tiket transportasi umum saat mudik Lebaran dan dapat mengurangi beban biaya perjalanan.

Pemerintah pun memprediksi sebanyak 143,9 juta orang melakukan pergerakan perjalanan pada angkutan Lebaran Idul Fitri 2026. Jumlah tersebut berdasarkan survei angkutan Lebaran 2026 yang telah dilakukan kementerian itu untuk mengidentifikasi preferensi dan mengukur persepsi masyarakat yang akan melakukan perjalanan.

"Hasilnya sekitar 143,9 juta orang diperkirakan akan melakukan pergerakan perjalanan (angkutan Lebaran 2026). Kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin (2025) surveinya 146 juta. Namun, realisasi pada tahun kemarin (2025) adalah sebesar 154 juta orang," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi.

Berikut ini program mudik gratis Lebaran 2026 yang dapat menjadi referensi masyarakat dengan berbagai macam moda transportasi:

1. Mudik Gratis BUMN

Badan Pengaturan BUMN bersama BPI Danantara kembali menyelenggarakan program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026 sebagai bentuk komitmen dan kepedulian kepada masyarakat yang melibatkan hampir seluruh perusahaan induk dan anak perusahaan dengan berbagai moda transportasi.

Mudik gratis ini akan diikuti oleh lebih dari 100 ribu pemudik ke berbagai kabupaten/kota tujuan di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata mengatakan program mudik gratis menyediakan fasilitas angkutan transportasi darat, laut, dan kereta api dengan standar keselamatan yang terjamin.

"Program Mudik Gratis BUMN merupakan wujud nyata kepedulian sosial negara melalui BUMN, agar masyarakat dapat pulang ke kampung halaman dengan selamat, nyaman, dan penuh kebahagiaan," ujar Tedi.

Terdapat lebih dari 64 ribu pemudik akan diberangkatkan menggunakan 1.400 unit bus, hampir 33 ribu pemudik menggunakan 99 rangkaian kereta api, serta lebih dari 5.000 pemudik akan menggunakan 42 unit kapal laut.

Rencananya, Flag Off pemberangkatan moda bus direncanakan berlangsung di Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada 17 Maret 2026.