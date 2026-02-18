Jumlah Penumpang Kapal Penyeberangan Merak-Bakauheni Diprediksi 3,75 Juta saat Lebaran 2026

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memproyeksikan jumlah penumpang kapal penyeberangan Pelabuhan Merak dan Bakauheni selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026 tembus 3,75 juta orang.

Menhub mengatakan, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni diprediksi akan menjadi salah satu pelabuhan penyeberangan tujuan terpadat secara nasional pada masa angkutan Lebaran 2026. Selain itu, menurut hasil survei, Provinsi Lampung masuk dalam lima besar provinsi tujuan favorit dari wilayah Jabodetabek dengan perkiraan pergerakan masyarakat sebesar 778 ribu orang.

"Karenanya, koordinasi dan sinergi dengan Pemprov Lampung menjadi fondasi penting dalam memastikan arus mudik maupun balik dari dan menuju Pulau Sumatra dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Jumlah Penumpang Kapal Pelabuhan Penyeberangan

Menhub menjelaskan, sebagai pelabuhan asal, jumlah penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni diprediksi mencapai angka 813 ribu orang. Sementara itu, sebagai pelabuhan tujuan, jumlah penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni diprediksi mencapai angka 2,94 juta orang. Dengan demikian totalnya diprediksi mencapai 3,75 juta orang

"Perlu diwaspadai bersama, angka yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sejatinya tidak berdiri sendiri, melainkan perlu digabung dengan potensi pergerakan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Merak yang mayoritas akan menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Karena itu, butuh penguatan pengamanan dan manajemen operasional yang optimal guna memberikan keamanan, kelancaran, dan kenyamanan bagi para pemudik," kata Menhub.