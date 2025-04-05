Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket Kereta Naik Usai Lebaran, Ini Penjelasan KAI

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |11:43 WIB
Harga Tiket Kereta Naik Usai Lebaran, Ini Penjelasan KAI
Tiket Kereta Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menanggapi sehubungan dengan pemberitaan yang menyampaikan bahwa tiket kereta api mengalami kenaikan harga setelah Lebaran 1446 Hijriah/2025.

1. Alasan Penetapan Tarif

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan penetapan Tarif Kereta Api sesuai regulasi yang ada, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menerapkan sistem tarif berdasarkan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) yang telah ditetapkan untuk Kereta Api Komersil atau KA Non Subsudi.

"Sistem ini memberikan fleksibilitas kepada KAI dalam menentukan harga tiket, selama tetap berada dalam koridor yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Ixfan di Jakarta, Sabtu (5/4/2025).

Ixfan menyampaikan, dasar Hukum dan Tujuan Pengaturan Tarif Penetapan TBA dan TBB merupakan bentuk regulasi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga tiket, terutama pada periode-periode penting seperti musim mudik Lebaran.

"Ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjamin keberlangsungan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/320/3128533/pns-TVQv_large.jpg
3 Fakta Arus Balik, PNS dan Pekerja Swasta Wajib Masuk Tanggal Segini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/320/3128523/tiket_kereta_naik-mSRJ_large.jpg
KAI Ungkap Alasan Harga Tiket Kereta Naik Usai Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127330/mudik_lebaran-Kmy4_large.jpg
1,6 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta Jelang Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127283/mudik_lebaran-OZ7S_large.jpg
Menhub: Pelaksanaan One Way Arus Mudik Lebaran Resmi Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127259/kereta_api-BgKS_large.jpg
Mudik Lebaran 2025 Naik Kereta, Stasiun Bekasi Cetak Rekor Penumpang Tertinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/11/3126937/pertamina-XEur_large.jpg
Atasi Lelah dan Kantuk, Serambi MyPertamina Hadir di Sejumlah Jalur Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement