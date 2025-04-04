Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

16,2 Juta Penumpang Naik KRL, Kereta hingga LRT di Lebaran 2025

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 04 April 2025 |15:12 WIB
16,2 Juta Penumpang Naik KRL, Kereta hingga LRT di Lebaran 2025
Jumlah penumpang kereta api mencapai 16.275.289. (Foto: okezone.com/KAI)
JAKARTA - Jumlah penumpang kereta api mencapai 16.275.289. Angka ini merupakan akumulasi sejak 21 Maret-2 April 2025 atau sepanjang masa angkutan Lebaran.

Vice President Public Relations PT KAI (Persero) Anne Purba menjelaskan, KAI Group menyediakan 59.129.350 tiket kereta api. Dimana, 98% merupakan kelas ekonomi.

Kereta kelas ekonomi mencakup 2.164.488 tiket kereta ekonomi jarak jauh dan 55.635.358 tiket kereta ekonomi lokal, termasuk layanan Commuter Line, KA Perintis Makassar- Parepare, LRT Sumsel, KA Bandara, dan LRT Jabodebek. 

“KAI Group sukses melayani 16.275.289 pelanggan selama masa angleb 2025 yang berlangsung pada 21 Maret - 2 April 2025 pukul 24.00 WIB,” ujar Anne, Jumat (4/4/2025). 

Berikut rincian penumpang yang sudah dilayani KAI Group, 2.555.404 pelanggan kereta jarak jauh dan lokal yang dikelola langsung oleh KAI. Lalu, 12.430.352 pelanggan Commuter Line dan kereta lokal yang dioperasikan oleh KAI Commuter.

 

1 2
