Menhub Evaluasi Taksi Green SM Usai Tabrakan Kereta di Bekasi Timur

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |15:57 WIB
KRL Tabrak Taksi di Bekasi Timur. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi segera memanggil manajemen taksi Green SM buntut tabrakan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin malam.

“Tadi saya sudah minta Dirjen Perhubungan Darat untuk bertemu dengan pengelola taksi hijau tersebut guna melakukan evaluasi. Mudah-mudahan kalau jadi, hari ini mestinya,” kata Dudy kepada wartawan di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

Diketahui, berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (KAI) hingga pukul 08.45 WIB, tercatat 14 orang meninggal dunia. Sementara itu, 84 orang mengalami luka-luka.

Green SM Indonesia buka suara terkait insiden di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur tersebut. Green SM Indonesia menyampaikan keprihatinan atas insiden yang terjadi di kawasan Bekasi Timur.

Perusahaan menegaskan tengah memberikan perhatian penuh terhadap peristiwa yang melibatkan armadanya. Green SM Indonesia juga memastikan telah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak berwenang guna mendukung proses investigasi yang saat ini masih berlangsung.

