Kronologi Tabrakan KRL dan KA Argo Bromo di Bekasi Timur

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |22:23 WIB
Kronologi terjadinya tabrakan antara Kereta Rel Listrik (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek. (Foto: Okezone.com/X)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mengungkapkan kronologi terjadinya tabrakan antara Kereta Rel Listrik (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek di wilayah Bekasi Timur, tepatnya di emplasemen Stasiun Bekasi Timur KM 28+920, pada Senin (27/4/2026) pukul 20.52 WIB. Insiden tersebut berdampak pada gangguan perjalanan kereta api di lintas tersebut.

Gangguan terjadi akibat peristiwa tertempernya PLB 5568A (CL KPB–CKR) oleh PLB 4B (KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi) di lokasi kejadian, yang mengganggu operasional perjalanan kereta api.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

“Saat ini, PT KAI bersama pihak kepolisian tengah melakukan proses evakuasi rangkaian kereta serta penanganan di lokasi kejadian. Kami berupaya semaksimal mungkin agar operasional perjalanan kereta api dapat segera kembali normal,” ujar Franoto, Senin (27/4/2026).

KAI memastikan petugas di lapangan telah bergerak cepat untuk melakukan penanganan dan pengamanan lokasi, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses evakuasi dan pemulihan perjalanan. Sebagai langkah pengamanan, aliran listrik aliran atas (LAA) pada lintas Cibitung–Bekasi Timur dan area emplasemen Bekasi Timur untuk sementara dinonaktifkan.

Adapun penyebab pasti kejadian serta jumlah perjalanan kereta api yang terdampak masih dalam proses investigasi dan pendataan lebih lanjut. Informasi akan terus diperbarui secara berkala.

KAI juga mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan mematuhi aturan keselamatan, khususnya di area jalur rel dan perlintasan sebidang, guna mencegah kejadian serupa.

