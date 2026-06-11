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Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per Liter, Pertamina Ungkap Alasannya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |06:15 WIB
Harga Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per Liter, Pertamina Ungkap Alasannya 
BBM Pertamax (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga telah menaikkan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026 kemarin. Harga Pertamax naik Rp3.950 menjadi Rp16.250 per liter dari harga sebelumnya Rp12.300 per liter.

Sementara, harga Pertamax Green juga naik Rp4.100 menjadi Rp17.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.900 per liter.

Penyesuaian harga BBM ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan, penyesuaian harga BBM non subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta.

Sementara harga BBM bersubsidi baik BBM jenis gasoline yaitu Pertalite dan BBM jenis gasoil yaitu Biosolar tidak mengalami kenaikan. Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. 

 

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