Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kecelakaan di Perlintasan Kereta, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |20:21 WIB
Kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terutama akibat lemahnya pengawasan. (Foto :Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA – Kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terutama akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran pengguna jalan. Dalam banyak kasus, kecelakaan terjadi ketika kendaraan menerobos palang pintu dan tertabrak kereta api yang sedang melintas, menimbulkan korban jiwa serta luka-luka.

Pengamat perkeretaapian Indonesia, Joni Martinus, menilai persoalan ini belum tuntas karena sistem keselamatan di perlintasan sebidang masih belum optimal.

“Masalah di perlintasan sebidang adalah persoalan pelik yang hingga kini masih menjadi momok dan belum terselesaikan secara menyeluruh,” ujar Joni, Jumat (1/5/2026).

Tanggung Jawab Pengemudi Kendaraan

Joni menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 114, pengemudi kendaraan wajib berhenti saat sinyal berbunyi atau palang pintu mulai ditutup, mendahulukan kereta api, serta memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas.

Dengan aturan tersebut, pengemudi yang menerobos palang pintu dinilai lalai dan melanggar hukum.

“Kereta api memiliki hak utama di perlintasan sebidang. Jika pengemudi menerobos palang, maka tanggung jawab utama atas kecelakaan berada pada pengemudi tersebut,” jelasnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/338/3215755//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-AheI_large.jpg
Polisi Bidik Manajemen Taksi Green SM, Telusuri Regulasi dan SOP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215668//dirut_kai-Ztci_large.jpg
Mengintip Kisaran Gaji dan Tunjangan Dirut KAI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215523//viral-xfVH_large.jpg
Kisah Haru Afna Regita, Korban Selamat Kecelakaan Kereta di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215428//masinis-hMLB_large.jpg
Intip Besaran Gaji dan Tunjangan Masinis per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/338/3215444//kecelakaan-2Ont_large.jpg
Polisi dan KNKT Belum Bisa Mengungkapkan Penyebab Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/338/3215525//viral-5GSp_large.jpg
Polisi Periksa Sopir Taksi Green SM Penyebab Kecelakaan Kereta di Bekasi, Apa Hasilnya?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement