Diskon Listrik 50 Persen PLN di Januari 2026 Resmi Berlaku

Diskon Listrik 50 Persen PLN di Januari 2026 Resmi Berlaku (Foto: PLN)

JAKARTA - Diskon listrik 50 persen PLN di Januari 2026 resmi berlaku. Diskon listrik 50 persen PLN ini berupa promo tambah daya listrik diskon 50 persen bagi pelanggan yang melakukan transaksi pada aplikasi PLN Mobile.

PLN memberikan promo tambah daya listrik diskon 50 persen melalui program spesial bertajuk "Tahun Baru Energi Baru"

Promo tambah daya listrik diskon 50 persen berlaku mulai tanggal 7 hingga 20 Januari 2026 ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif, dengan daya awal 450 Volt Ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengatakan, program ini memberikan kesempatan bagi pelanggan yang ingin mengoptimalkan penggunaan energi listrik melalui penambahan daya dengan biaya yang terjangkau.

“Program ini hadir sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setia PLN dengan memberikan kemudahan sekaligus manfaat langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik secara andal dan efisien,” ujar Adi di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Adi menambahkan, promo ini hanya berlaku bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2026 dan telah melunasi seluruh tagihan listrik atau kewajiban lain.

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo diskon ini sebaik mungkin guna mendukung aktivitas dan produktivitas sehari-hari,” tambah Adi.