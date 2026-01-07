Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Tarif Listrik di 2026 Ada Lagi? Ini Jawaban Bahlil

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |10:08 WIB
Diskon Tarif Listrik di 2026 Ada Lagi? Ini Jawaban Bahlil
Diskon Tarif Listrik di 2026 Ada Lagi? Ini Jawaban Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal kebijakan tarif listrik di 2026, termasuk stimulus berupa diskon tarif listrik 50 persen yang pernah diterapkan pada 2025.

Menurut Bahlil, belum ada pembahasan di internal pemerintah mengenai diskon tarif listrik 50 persen pada tahun ini.

“Belum ada pembahasan,” kata Bahlil usai mengikuti retreat di kediaman Presiden Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Namun, Bahlil memastikan tarif listrik tidak mengalami kenaikan sepanjang tahun ini. Kementerian ESDM telah menetapkan tarif tenaga listrik Triwulan I 2026 (Januari–Maret) bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak naik alias tetap.

“Harga listrik tidak kita naikkan, masih seperti yang lama,” tegas Bahlil.

Bahlil juga menegaskan, skema subsidi listrik yang berjalan saat ini tidak mengalami perubahan. Menurutnya, pemerintah masih menerapkan pola subsidi yang sama seperti sebelumnya.

“Kalau sampai sekarang belum ada pembahasan dan tidak ada perubahan pola. Sampai sekarang masih seperti yang lama,” pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193210/diskon_listrik-5twz_large.jpg
Daftar Lengkap Tarif Listrik PLN Semua Golongan per 1 Januari 2026, Ada Diskon Listrik? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193032/purbaya-vcWP_large.jpg
Purbaya soal Diskon Tarif Listrik di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192859/diskon_listrik_pln-ek71_large.jpg
Apakah Ada Promo Diskon Listrik di Awal Tahun 2026? Ini Info Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192442/promo_diskon_listrik-SJze_large.jpg
Ini Aplikasi untuk Dapat Promo Diskon Listrik Desember 2025, Token Rp50.000 Bayar Cuma Rp40.000 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/622/3191959/token_listrik-IMFV_large.jpg
Ini Syarat dan Cara Dapatkan Promo Diskon Tarif Listrik Desember 2025 di Gopay, Shopee dan Tokopedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185328/listrik-8Jzj_large.jpg
5 Fakta Tarif Listrik PLN Terbaru di November-Desember 2025 hingga Ada Diskon 50 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement