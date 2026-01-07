Diskon Tarif Listrik di 2026 Ada Lagi? Ini Jawaban Bahlil

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal kebijakan tarif listrik di 2026, termasuk stimulus berupa diskon tarif listrik 50 persen yang pernah diterapkan pada 2025.

Menurut Bahlil, belum ada pembahasan di internal pemerintah mengenai diskon tarif listrik 50 persen pada tahun ini.

“Belum ada pembahasan,” kata Bahlil usai mengikuti retreat di kediaman Presiden Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Namun, Bahlil memastikan tarif listrik tidak mengalami kenaikan sepanjang tahun ini. Kementerian ESDM telah menetapkan tarif tenaga listrik Triwulan I 2026 (Januari–Maret) bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak naik alias tetap.

“Harga listrik tidak kita naikkan, masih seperti yang lama,” tegas Bahlil.

Bahlil juga menegaskan, skema subsidi listrik yang berjalan saat ini tidak mengalami perubahan. Menurutnya, pemerintah masih menerapkan pola subsidi yang sama seperti sebelumnya.

“Kalau sampai sekarang belum ada pembahasan dan tidak ada perubahan pola. Sampai sekarang masih seperti yang lama,” pungkasnya.