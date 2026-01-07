Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tidak Naik Sepanjang 2026

BOGOR - Tarif listrik dipastikan tidak naik sepanjang 2026. Sebelumnya, Kementerian ESDM menetapkan tarif tenaga listrik Triwulan I 2026 (Januari–Maret) bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap berlaku seperti sebelumnya.

“Harga listrik tidak kita naikkan, masih seperti yang lama,” tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, usai mengikuti retret di kediaman Presiden Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Terkait kemungkinan adanya stimulus berupa diskon tarif listrik di tahun ini, Bahlil menyatakan hingga kini belum ada pembahasan di internal pemerintah.

“Belum ada pembahasan,” katanya.

Bahlil juga menegaskan skema subsidi listrik yang berjalan saat ini tidak mengalami perubahan. Menurutnya, pemerintah masih menerapkan pola subsidi yang sama seperti sebelumnya.

“Kalau sampai sekarang belum ada pembahasan dan tidak ada perubahan pola. Sampai sekarang masih seperti yang lama,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam retret awal tahun Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pemerataan akses listrik nasional.