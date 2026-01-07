Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tidak Naik Sepanjang 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |10:01 WIB
Bahlil Tegaskan Tarif Listrik Tidak Naik Sepanjang 2026
Menteri Bahlil pastikan tarif listrik tidak naik sepanjang 2026. (foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

BOGOR - Tarif listrik dipastikan tidak naik sepanjang 2026. Sebelumnya, Kementerian ESDM menetapkan tarif tenaga listrik Triwulan I 2026 (Januari–Maret) bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tetap berlaku seperti sebelumnya.

“Harga listrik tidak kita naikkan, masih seperti yang lama,” tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, usai mengikuti retret di kediaman Presiden Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Terkait kemungkinan adanya stimulus berupa diskon tarif listrik di tahun ini, Bahlil menyatakan hingga kini belum ada pembahasan di internal pemerintah.

“Belum ada pembahasan,” katanya.

Bahlil juga menegaskan skema subsidi listrik yang berjalan saat ini tidak mengalami perubahan. Menurutnya, pemerintah masih menerapkan pola subsidi yang sama seperti sebelumnya.

“Kalau sampai sekarang belum ada pembahasan dan tidak ada perubahan pola. Sampai sekarang masih seperti yang lama,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam retret awal tahun Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pemerataan akses listrik nasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3193968//listrik_desa-6GMI_large.jpeg
Prabowo Minta Bahlil Percepat Listrik untuk 5.700 Desa Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193853//bioenergi-gGmN_large.jpg
Cara Turunkan Emisi Karbon di RI Lewat Bioenergi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193836//biomassa-L1eV_large.jpg
Indonesia-Korea Perkuat Bioenergi dan Rantai Pasok Biomassa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193530//bsu_pekerja-2Ijv_large.jpg
Berikut Info Terbaru BSU Pekerja dan Diskon Listrik Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193511//token_listrik-i02n_large.jpg
Beli Token Rp 50.000 Tahan Berapa Lama untuk Anak Kos? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193058//tarif_listrik-2iCI_large.jpg
4 Fakta Tarif Listrik PLN 2026 Tidak Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement