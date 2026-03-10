Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jasa Marga Tegaskan Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran Tak Ganggu Kinerja Perseroan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |22:03 WIB
Jasa Marga Tegaskan Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran Tak Ganggu Kinerja Perseroan
Jasa Marga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan pemberian diskon tarif tol sebesar 30% selama periode mudik Lebaran 2026 tidak akan mengganggu kinerja perusahaan.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari dukungan perseroan terhadap program pemerintah untuk memberikan stimulus kepada masyarakat sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas saat arus mudik dan balik.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan Achmad Purwantoro mengatakan, meskipun perusahaan menjalankan program diskon tarif tol, kinerja korporasi tetap terjaga.

“Secara year on year tidak turun. Performance korporasi tetap terjaga, meskipun kami menjalankan beberapa program yang diminta pemerintah, salah satunya pemberian diskon,” kata Rivan dalam konferensi pers, Selasa (10/3/2026).

Ia menjelaskan, diskon tarif tol akan diberlakukan selama empat hari. Potongan tarif tersebut berlaku pada 15-16 Maret 2026 untuk arus mudik dan 26-27 Maret 2026 untuk arus balik.

Menurut Rivan, penentuan jadwal diskon yang lebih awal bertujuan mendorong masyarakat melakukan perjalanan sebelum puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada 18 Maret 2026.

“Diskon 15-16 Maret diberikan agar masyarakat berangkat lebih awal, sehingga tidak menumpuk di puncak arus mudik pada 18 Maret,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengaturan jadwal diskon juga dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan pada arus balik yang biasanya terjadi pada akhir pekan.

 

