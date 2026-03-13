18 Maret Jadi Tanggal Favorit Mudik Lebaran 2026

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat tanggal 18 Maret 2026 sebagai hari dengan tingkat keberangkatan pemudik tertinggi selama periode angkutan Lebaran tahun ini.

Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan periode 16 hingga 20 Maret menjadi rentang waktu favorit masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api, di mana puncak keberangkatan terjadi pada 18 Maret mendatang.

“Jadi angka favorit ya atau tanggal favorit pemudik itu ada di tanggal 18 itu paling tinggi keberangkatan pemudik, terus tanggal 19, tanggal 20, tanggal 17 dan tanggal 16,” katanya pada Jumat (13/3/2026).

Untuk tujuan perjalanan, Franoto mengungkap bahwa sejumlah kota yanh masih menjadi favorit pemudik, antara lain adalah Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Jember.

Secara keseluruhan, hingga saat ini pemesanan tiket kereta api untuk periode 11 Maret hingga 1 April 2026 telah mencapai lebih dari 681 ribu tiket atau sekitar 63 persen dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan.

Franoto menjelaskan, selama 22 hari masa angkutan Lebaran 2026, KAI menyiapkan lebih dari 1,076 juta tempat duduk guna memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat.

“Selama 22 hari ini kapasitas tempat duduk yang kami siapkan lebih dari 1.076.000 kursi,” jelasnya.Meski beberapa tanggal telah menjadi favorit, Franoto memastikan tiket untuk masa angkutan Lebaran masih tersedia dalam jumlah cukup banyak dan masyarakat masih memiliki kesempatan untuk melakukan pemesanan.