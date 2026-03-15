Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Negara Terapkan WFH untuk Hemat BBM, Kebijakan Pandemi Kembali Diberlakukan

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |06:10 WIB
Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) dengan mendorong pegawai bekerja dari rumah atau work from home. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) dengan mendorong pegawai bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap dampak konflik di Timur Tengah terhadap harga energi dunia.

Sejumlah negara juga telah menerapkan kebijakan penghematan energi dan WFH untuk mengurangi mobilitas serta konsumsi bahan bakar.

Di Filipina, kebijakan penghematan BBM dilakukan dengan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sejumlah kantor pemerintah. Pemerintah juga membatasi perjalanan dinas serta berbagai aktivitas pemerintahan guna menekan penggunaan energi.

Prabowo menyinggung langkah yang dilakukan Pakistan sebagai contoh kebijakan penghematan yang cukup ketat. Pemerintah Pakistan menyiapkan langkah yang disebut “critical measures”.

Negara tersebut menerapkan kebijakan mirip saat pandemi Covid-19, di mana kantor pemerintah dan swasta memberlakukan WFH bagi sekitar 50 persen pegawainya. Selain itu, jam kerja dipersingkat menjadi empat hari dalam seminggu.

“Mereka bahkan mengurangi gaji anggota kabinet, anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau lemah,” kata Prabowo, Minggu (15/3/2026).

Selain itu, pemerintah Pakistan memangkas jatah BBM bagi seluruh kementerian dan mewajibkan 60 persen kendaraan dinas tidak digunakan setiap hari. Pemerintah juga menghentikan sementara berbagai belanja negara, seperti pembelian pendingin ruangan (AC), kendaraan, dan mebel di lembaga pemerintahan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/320/3206655//prabowo-9Mlx_large.jpg
4 Fakta Prabowo Soroti Anak dan Cucu BUMN, Kaget Ada yang Punya 200 Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/320/3206887//prabowo-7rkq_large.jpg
Prabowo Tegaskan Produksi Batu Bara dan Sawit Prioritaskan Kebutuhan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/320/3206854//praboo-QhU9_large.jpg
Prabowo Tegaskan Defisit APBN Tak Boleh Melebihi 3 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/320/3206852//prabowo-PJSg_large.jpg
Prabowo Pertimbangkan WFH dan Hemat BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/320/3206832//harga_minyak_dunia-SzOq_large.jpg
6 Fakta Iran Peringatkan Harga Minyak USD200, Sempat di Atas USD100 per Barel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/320/3206815//kendaraan_listrik-JcEO_large.png
Kendaraan Listrik Bisa Jadi Strategi Redam Risiko Lonjakan Harga Minyak Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement