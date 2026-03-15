Daftar Negara Terapkan WFH untuk Hemat BBM, Kebijakan Pandemi Kembali Diberlakukan

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) dengan mendorong pegawai bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap dampak konflik di Timur Tengah terhadap harga energi dunia.

Sejumlah negara juga telah menerapkan kebijakan penghematan energi dan WFH untuk mengurangi mobilitas serta konsumsi bahan bakar.

Di Filipina, kebijakan penghematan BBM dilakukan dengan sistem kerja empat hari dalam sepekan di sejumlah kantor pemerintah. Pemerintah juga membatasi perjalanan dinas serta berbagai aktivitas pemerintahan guna menekan penggunaan energi.

Prabowo menyinggung langkah yang dilakukan Pakistan sebagai contoh kebijakan penghematan yang cukup ketat. Pemerintah Pakistan menyiapkan langkah yang disebut “critical measures”.

Negara tersebut menerapkan kebijakan mirip saat pandemi Covid-19, di mana kantor pemerintah dan swasta memberlakukan WFH bagi sekitar 50 persen pegawainya. Selain itu, jam kerja dipersingkat menjadi empat hari dalam seminggu.

“Mereka bahkan mengurangi gaji anggota kabinet, anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau lemah,” kata Prabowo, Minggu (15/3/2026).

Selain itu, pemerintah Pakistan memangkas jatah BBM bagi seluruh kementerian dan mewajibkan 60 persen kendaraan dinas tidak digunakan setiap hari. Pemerintah juga menghentikan sementara berbagai belanja negara, seperti pembelian pendingin ruangan (AC), kendaraan, dan mebel di lembaga pemerintahan.