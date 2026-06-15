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Bahlil Pastikan Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Tak Naik, Pertamax Bisa Turun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |16:08 WIB
Bahlil Pastikan Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Tak Naik, Pertamax Bisa Turun
Bahlil Pastikan Harga Pertalite dan LPG 3 Kg Tak Naik, Pertamax Bisa Turun (Foto: Setpres)
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JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan harga BBM subsidi Pertalite tidak naik. Tidak hanya Pertalite, pemerintah juga menjamin harga LPG subsidi 3 kilogram (kg) tidak naik.

Pertalite dan LPG 3 kg tidak naik karena pemerintah akan tetap memberikan subsidi. Bahlil memastikan, subsidi dari kas negara itu akan tetap menjaga harga jual di pasar tidak mengalami kenaikan. 

Harga Pertalite akan tetap Rp10.000 per liter, dan harga LPG 3 kg berasa di kisaran Rp18.000 - Rp24.000 (tergantung wilayah penjualan). 

"Kami laporkan, di balik dinamika harga global, kita bersepakat untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi, termasuk LPG," ujarnya dalam Rapat Bersama Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026). 

Bahlil mengakui, di tengah konflik yang belakangan berkembang di Timur Tengah membuat harga minyak dunia mengalami lonjakan. Bahkan menurutnya, harga minyak dunia sangat dinamis, alias bisa cepat naik maupun turun. 

"Dalam kondisi geopolitik yang belum menentu, harga minyak dunia selalu dinamis sekali, dan kita berdoa agar ketegangan politik bisa selesai sehingga kita bisa menganalisa. Karena sekarang bisa cepat naik dan cepat turun," tambahnya. 

 

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